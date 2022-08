Roma, trattativa complessa per Wijnaldum: da Trigoria filtra cauto ottimismo

La trattativa tra Roma e PSG per Wijnaldum prosegue. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'affare è comunque complesso: il centrocampista dovrebbe fare un ulteriore sforzo per ridursi l'ingaggio. L'olandese per raggiungere José Mourinho ha già rinunciato a 800mila euro che gli spettavano da contratto (un bonus legato al primo match da 90 minuti giocato nel campionato francese), ma attualmente non vuole rinunciare a un altro milione di bonus. La trattativa non è vicinissima alla chiusura, ma da Trigoria filtra cauto ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione.