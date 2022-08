Mercato Roma, pressing del Torino su Shomurodov. Il Bologna incontra gli agenti

Il Torino vuole Eldor Shomurodov. Come riporta sportitalia, la società granata è in forte pressing sull'attacante della Roma ed è ottimista sul buon esito della trattativa. L'uzbeko sembrava vicino al Bologna che aveva manifestato interesse per lui, ma c'era differenza di vedute tra i club. I giallorossi volevano un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro mentre i rossoblù puntavano al diritto. L'eventuale partenza di Shomurodov libererebbe un posto in attacco nella rosa di José Mourinho per l'arrivo di Andrea Belotti.