Sampdoria, Damsgaard con le valigie pronte. Ora può partire l’assalto a Villar

Il Maghetto fa le valigie? Probabile, ormai: perché il Brentford, prossima destinazione inglese di Mikkel Damsgaard, va di fretta. Come scrive Filippo Grimaldi a La Gazzetta dello Sport nello spazio di sei giorni è passato da un’offerta di otto milioni più bonus ad un terzo rilancio arrivato a una base fissa di sedici milioni più una parte variabile (per la Sampdoria) fra i 6,5 ed i 7,5, secondo quanto trapela dall’Inghilterra. Nel frattempo, la dirigenza blucerchiata ha continuato il pressing con l’Arsenal per Torreira, che sei anni fa proprio in blucerchiato era diventato grande, anche se l’uruguaiano alla fine ha scelto il Galatasaray. Nonostante, va detto per mettere in evidenza gli sforzi della Samp, l’offerta con il club inglese fosse stata giudicata adeguata.