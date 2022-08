Wijnaldum a oltranza, nuove condizioni dal Psg. C’è l’accordo con Belotti

Da Mourinho a Pellegrini , tutti da Trigoria danno per fatto l'affare Georginio Wijnaldum . Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, un nuovo centrocampista è tra le proprietà del tecnico portoghese. Roma e Psg, però, stanno ancora cercando la quadra sulla formula e nelle ultime ore si è registrata una leggera frenata, dettagli in cui ballano milioni. Il primo, più rilevante, è quello dell'ingaggio: i giallorossi dovrebbero pagare il 65% della parte fissa dei 7 milioni. mentre da Parigi corrisponderebbero i restanti 2.5. Il giocatore ha già rinunciato a 800mila euro e il prossimo anno potranno cambiare gli accordi perché sarà possibile usufruire del Decreto Crescita che abbatterà il lordo dello stipendio. Resta il fatto che si tratta di un salario che andrebbe ad aumentare ulteriormente il monte ingaggi già abbastanza elevato . L'altro problema è quello legato al la formula del prestito: Pinto non intende sottoscrivere un diritto condizionato che si trasforma in obbligo a fine stagione. Quando andrà in porto la trattativa, allora Veretout sarà libero di andare al Marsiglia o al Lione.

Meno complessa la trattativa Belotti sia perché si tratta di un calciatore svincolato, sia per l'ok dato a Mourinho. Il "Gallo" è in attesa che parta almeno uno tra Shomurodov, Perez e Felix così da liberare lo slot nel reparto. Inoltre, avrebbe già un accordo con il club sulla base di un triennale. Per l'uzbeko si accettano trasferimenti solo a titolo definitivo, interessa al Bologna che ha proposto il prestito secco e nelle prossime ore ci sarà un in contro tra le società. In uscita anche Carles Perez che sta spingendo per essere ceduto al Celta Vigo. Villar è vicino alla Sampdoria. Diawara piace a Lecce, Herta Berlino e Galatasaray, ma continua a rifiutare tutte le offerte. Calafiori e Kluivert sono stati messi fuori rosa. In caso di cessione di questi ultimi, il tutto comporterebbe un risparmio sul monte ingaggi di circa 25 milioni. Ieri, la squadra ha ripreso ad allenarsi: Veretout è tornato in gruppo dopo il fastidio all'adduttore sinistro e Zalewski non ha sostenuto esami per la caviglia destra.