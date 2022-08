Mercato Roma LIVE: Belotti vuole solo i giallorossi. Zaniolo-Tottenham lontani

Tutti gli aggiornamenti LIVE del mercato della Roma. Ore e giorni caldissimi per l'arrivo di Andrea Belotti, che sta respingendo tutte le proposte che non arrivano da Trigoria, nonostante le cifre più basse da parte dei giallorossi. Nel frattempo il Tottenham non molla Zaniolo, può alzare l'offerta ma Pinto e Mourinho non vogliono contropartite e ora cederebbero malvolentieri il classe '99.