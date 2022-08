Roma-Shakhtar, Perez, Calafiori e Diawara fuori dai convocati. Presente Shomurodov

L'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk conferma l'indiscrezione di mercato riguardante Carles Perez. L'esterno catalano è ormai ad un passo dal Celta Vigo (prestito con obbligo di riscatto) e questa sera non è stato inserito nella lista dei convocati di Josè Morurinho. Stesso discorso anche per Riccardo Calafiori e Amadou Diawara, ormai fuori dal progetto tecnico dello Special One. Presente invece Shomurodov nonostante le insistenti voci di mercato che parlano di un suo possibile addio con direzione Bologna, liberando così lo spazio in rosa per l'arrivo di Andrea Belotti.