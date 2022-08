Belotti dice no al Wolverhampton. Zaniolo-Tottenham, parti distanti

Andrea Belotti non tradisce la Roma e attende che da Trigoria arrivi il segnale che dia il via al trasferimento, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il Gallo si sta allenando a Palermo e ha deciso di declinare (per adesso) un'offerta del Wolverhampton che prevede un contratto di tre anni a 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Cifra superiore a quella che gli propone Tiago Pinto (2.8).

Belotti aspetta che i giallorossi piazzino Shomurodov al Bologna a titolo definitivo. L'offerta rossoblù, però, prevede un prestito con diritto di riscatto a ll milioni, la Roma vorrebbe che si trasformasse in obbligo magari al verificarsi di alcune condizioni (facili) da raggiungere. Sullo sfondo c'è anche il Torino e ieri hanno chiesto informazioni due club turchi.

Intanto su Zaniolo c'è il Tottenham di Conte e Paratici. I contatti tra le società potrebbero infìttirsi la prossima settimana. La base dì partenza imposta dai Friedkin sono 50 milioni cash, nessuna contropartita. Al massimo un prestito con obblig0 di riscatto pagabile in più tranche. Meno serrate le trattative per il quinto centrale. L'intenzione è di chiudere prima le uscite di Perez (Ceita Vigo) e Villar (si trasferisce alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) e poi concentrarsi sul reparto arretrato.