Belotti corre verso la Roma: tra martedì e mercoledì la fumata bianca definitiva

Dopo l'arrivo in pompa magna di Wijnaldum, il prossimo colpo della Roma potrebbe essere ancora di alto profilo. Andrea Belotti corre verso la capitale, come scrive 'tuttomercatoweb.com' la trattativa procede spedita. Quella che partirà domani sarà la settimana chiave, quella decisiva con la definitiva fumata bianca che può arrivare tra martedì e mercoledì. Ci sono da vedere ancora dei dettagli, poi Tiago Pinto piazzerà l'accelerata definitiva per regalare a Mourinho un altro rinforzo per l'attacco. Gli addii di Shomurodov e Carles Perez daranno poi l'ultimo sprint.