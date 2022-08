Sondaggio Roma per Veroli, ma il Cagliari piazza lo sprint: offerta al Pescara

C'è anche la Roma nel novero delle società sulle tracce di Davide Veroli. Classe 2003, il talentuoso difensore del Pescara - club che gioca in Serie C - ha attirato l'attenzione di parecchi direttori sportivi che in questi giorni si stanno sfidando. Come riporta il quotidiano 'Il Centro', i giallorossi ieri hanno effettuato un sondaggio sul calciatore che da tempo piace al Benevento. In queste ore, però, il Cagliari si è inserito con prepotenza e avrebbe piazzato uno scatto improvviso, con tanto di offerta al Pescara:800mila euro e il 20% della futura rivendita. Una proposta decisamente importante per Veroli, per cui è diventata sostanzialmente una corsa a tre fra Roma, Cagliari e Benevento. I prossimi giorni saranno decisivi.