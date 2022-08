Con Blanco è festa all’Olimpico. E Mourinho blinda Zaniolo

Fin qui i giallorossi sono riusciti a mettere in atto un miracolo economico-finanziario, riuscendo a migliorare in tutti i reparti rispettando i paletti della sostenibilità. Svilar, Matic e Dybala sono arrivati a parametro zero, Wijnaldum in prestito e solo Celik è costato 7 milioni, ma la cifra è stata già ammortizzata dalle cessioni di Olsen, Florenzi e Milanese.