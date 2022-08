Mou prova la vera Roma. Zaniolo, il Tottenham insiste

Prove generali di Roma. Quella di stasera sarà anche l’ultima occasione che Mourinho avrà per testare la squadra che tra sette giorni affronterà la Salernitana nella prima di campionato. Anche (soprattutto) per questo, saranno importanti le scelte dell’allenatore: dovrebbe partire dalla panchina, e magari giocare qualche minuto nella ripresa, l’ultimo arrivato Wijnaldum. Possibile, invece, che lo Special One dia ancora spazio ai 'Fab Four' dall’inizio: Abraham, Dybala, Pellegrini, arretrato a centrocampo come contro il Tottenham, e Zaniolo. Quest’ultimo - scrive Gianluca Piacentini su 'Il Corriere della Sera' - è al centro di una trattativa di mercato proprio con gli Spurs, che hanno ribadito al general manager Pinto il loro interesse. Finora però le parti sono molto lontane, perché la Roma continua a partire da una richiesta di almeno 50 milioni di euro cash, mentre gli inglesi vorrebbero inserire nella trattativa delle contropartite tecniche, come il difensore Tanganga. Rispetto a qualche settimana fa, quando era forte il pressing della Juventus e il giocatore sembrava propenso a trasferirsi a Torino, la situazione è più serena: Zaniolo andrà via dalla Roma solo se sia lui sia la società saranno soddisfatti dell’operazione.