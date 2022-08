Roma, Bailly in tribuna durante Manchester-Brighton

Eric Bailly si è seduto in tribuna per la prima giornata di Premier League contro il Brighton. Il difensore non è presente nella formazione ufficiale del Manchester United e non figura neanche tra i calciatori a disposizione di Erik ten Hag in panchina. L'ivoriano classe 1994 piace alla Roma e soprattutto a José Mourinho che l'ha già allenato ai tempi di Manchester insieme a Smalling.