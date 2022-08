Conte vuole Zaniolo, offerta da 55 milioni. La Roma resiste

Un'offerta sufficiente per pensare di cedere quasi chiunque, in Serie A. Non per Mourinho, però. Con l'aria che tira in città e la squadra che cresce tra le sue mani, il guru di Setubal non deve avere alcuna voglia di fare passi indietro. A questo punto, deve averci preso troppo gusto per accettare di perdere un pezzo importante. Per questo, s'è preso la responsabilità enorme: quella di respingere un'offerta quasi irrinunciabile.