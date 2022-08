Villar-Samp: fumata bianca in prestito con diritto. Domani le possibili visite

Dentro Andrea Belotti, fuori Shomurodov, Carles Perez e Kluivert. Il Gallo ha scelto la Roma, attende la chiamata quanto prima per firmare e iniziare ad allenarsi a Trigoria, sembra solo questione di tempo. La decisione di cambiare il vice di Abraham è maturata durante l’estate, quando Shomurodov non ha mostrato alcun progresso nella preparazione e nel frattempo si è capito che ci sono squadre pronte a prenderlo. L’uzbeko vorrebbe restare in Italia, il Bologna fa sul serio ma va trovata l’intesa sulle condizioni che faranno scattare l’obbligo di riscatto dopo il prestito. Lo stesso discorso vale per Kluivert, vicino al Fulham, e Carles Perez che si è però impuntato: vuole andare solo al Celta Vigo, finora non disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Intanto è arrivata la fumata bianca per Villar alla Sampdoria.Domani - riporta 'Il Tempo' - il possibile giorno di visite e firma a Genova. In entrata si monitora il mercato dei difensori senza fretta. Zagadou una delle opzioni, spunta anche il giovane Veroli, classe 2003 del Pescara, un profilo più indicato per la Primavera.