Calciomercato Roma live: Kolarov a Milano per le visite mediche. L’Atalanta punta su Zappacosta

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi lunedì 7 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p)

Ore 9.30 – L’ATALANTA LASCIA KARSDORP E VIRA SU ZAPPACOSTA

Stand-by il discorso della Roma con l’Atalanta per Rick Karsdorp. I bergamaschi starebbero infatti virando su Davide Zappacosta, dopo il prestito con i giallorossi della scorsa stagione. Sono aumentati i contatti tra l’agente (Lucci) e i nerazzurri. L’obiettivo è quello di prenderlo in prestito, inserendo un’opzione per il riscatto esercitabile a fine stagione.

Ore 9.00 – KOLAROV ATTESO A MILANO PER LE VISITE MEDICHE

Dopo gli impegni con la nazionale serba, Aleksandar Kolarov è atteso oggi a Milano. Con lui ci sarà anche il nuovo agente, Alessandro Lucci. L’esterno, ormai quasi ex Roma, si sottoporrà ai test mediche che completerà domani. Il contratto che lo legherà all’Inter sarà di un anno, con opzione sul secondo. Ai giallorossi andrà un indennizzo di un milione, più bonus (500mila euro).

Ore 8.30 – NAPOLI PRONTO AD AUMENTARE L’OFFERTA PER VERETOUT, SE MILIK ACCETTA LA FIORENTINA