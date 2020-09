Calciomercato Roma, al momento nessuna offerta ufficiale per Depay

“Su Depay c’è anche la Roma”, aveva dichiarato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, al momento non c’è alcuna offerta ufficiale da parte dei giallorossi per l’ex Ajax. In pole position, infatti, risulta esserci sempre il Barcellona, dopo aver avviato i primi contatti insieme agli agenti del giocatore, ma senza essere andato avanti con il Lione nei negoziati. Rudi Garcia, attuale tecnico dei francesi, lo vorrebbe trattenere con lui, evitando cessioni importanti in questa sessione di trattative. Depay oggi è impegnato contro l’Italia nella Nations League.