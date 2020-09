Under vuole giocare, la Roma cederlo: il futuro del turco tra Napoli e Bundesliga

Nelle dichiarazioni di ieri di Cengiz Under, nel post-partita contro la Serbia di Kolarov (“Abbiamo bisogno di giocare di più”), il riferimento alla Roma è molto chiaro, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Il turco è infatti sparito dai radar e dalla considerazione di Fonseca, messo sull’altare dei cedibili in cambio di una plusvalenza (la Roma spera di farci su almeno 25 milioni di euro). Da un lato la trattativa con il Napoli per Milik è bloccata, dall’altro tra le volontà di Under c’è quella di riprendersi in mano il suo futuro da 23enne: l’esterno, oltre al Napoli, piace molto in Germania e il bilancio della Roma ha bisogno di una sua cessione.