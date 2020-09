Riccardi in prestito al Pescara, scambio di documenti in corso

Saltato l’inserimento nella trattativa per portare Milik alla Roma, Alessio Riccardi è pronto a trascorrere il prossimo anno a Pescara. Il club giallorosso, infatti, lo ha ceduto in prestito agli abruzzesi ed in queste ore, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, è in corso lo scambio di documenti tra i due club. Scambio che permetterà al giocatore cresciuto nel vivaio della Roma e sotto la stretta osservazione di Alberto De Rossi, di continuare il suo percorso e farsi le ossa lontano dalla capitale, sui campi di Serie B.