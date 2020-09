Fiorentina su Milik: Napoli pronto ad alzare l’offerta per Veretout se il polacco accetta i viola

Lo stallo che si è creato sul mercato del Napoli va rapidamente superato in qualche modo, scrivono Luca Calamai e Maurizio Nicita su “La Gazzetta dello Sport”. Perché se il braccio di ferro con il Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly non trova uno sbocco, ecco che bisogna trovare una soluzione per cedere Milik, in scadenza nel 2021, ormai separato in casa. Il centravanti polacco da tempo è corteggiato dalla Juventus che però nel frattempo ha intrapreso altre strade. E siccome si è arenata anche quella, di strada, che porta Dzeko alla corte di Pirlo, ecco che c’è stata una frenata anche nel possibile scambio con la Roma, che darebbe Under al Napoli.

Uscire da questo inghippo non è semplice, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, ma ecco la novità che potrebbe sbloccare. La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, strategicamente si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano, che ha la possibilità di ingaggiare l’altro centravanti polacco, Krzysztof Piatek, pagando una trentina di milioni all’Herta Berlino. A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale per il lavoro di Chiesa e Ribery e così tornano alla carica. Arek deve decidersi.

Il Napoli attende di capire se questa trattativa prenderà quota per discutere con i viola. Diversi i “no” avuti dagli azzurri su richieste al club di Commisso. A cominciare da Milenkovic e Chiesa. Invece uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio è però la Fiorentina a chiedere conguaglio.

Il Napoli – se Milik accettasse – sarebbe disponibile a uno “sconto” sui 40 milioni richiesti. E con la cifra che eventualmente incasserà andrebbe al contrattacco per chiudere uno dei due obiettivi principali: l’esterno del Sassuolo Boga – valutato 40 milioni – e il centrocampista della Roma Veretout, che i giallorossi non vorrebbero cedere ma di fronte a un’offerta superiore ai 30 milioni difficilmente potrebbero rifiutare, visto la criticità del loro bilancio.