Calciomercato Roma live: Karsdorp e Jesus al Genoa, il Napoli scende sul prezzo di Milik

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi domenica 13 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen)

8.35 IL GENOA PRENDE KARSDORP E PRENOTA JESUS

Il Genoa fa spesa nella Roma ed è vicina a liberare i giallorossi da due pesi indesiderati. C’è l’accordo per Karsdorp, affare ai dettagli. Vicino anche Jesus, che già la prossima settimana può diventare rossoblù.

Ore 8.19 IL NAPOLI ABBASSA LE PRETESE PER MILIK: COSTA 25 MILIONI

Il Napoli allenta la presa su Milik e prova a piazzarlo per non perderlo a zero a gennaio. La Juventus si è sfilata, resta forte la Roma, ma occhio alla Premier. Ora il polacco costa 25 milioni più bonus.

Ore 7.28 SMALLING VICINO: ATTESO IL SÌ DELLO UNITED ALL’ULTIMA OFFERTA

La Roma ha presentato un’ultima offerta al Manchester di 9,5 milioni più 2 di bonus e ora aspetta una risposta positiva per riabbracciare l’inglese.