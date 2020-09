Roma al lavoro per la difesa: Izzo a un passo dai giallorossi

Non solo Smalling per la difesa. Le prossime 48 ore, infatti, non saranno fondamentali solo per la fumata bianca tra Roma e United, ma anche per un altro colpo sempre nel pacchetto arretrato. Come riporta la giornalista de La Repubblica sul proprio profilo Twitter, Francesca Ferrazza, i giallorossi sarebbero molto vicini a chiudere l’operazione che porterebbe Izzo nella Capitale. Il calciatore era stato già accostato al club sotto la direzione sportiva di Petrachi, ma solamente oggi sembra potersi concretizzare la trattativa.