Roma, trovato l’accordo con Milik: manca ancora l’intesa con il Napoli

Si accende il calciomercato della Roma. La dirigenza giallorossa, infatti, non è solo al lavoro per portare a casa Smalling e Izzo, ma è a caccia anche di un centravanti che possa sostituire Dzeko qualora il bosniaco lasciasse la Capitale. Come riporta sul proprio profilo Twitter Alfredo Pedullà, il club capitolino avrebbe raggiunto una base d’intesa con Milik, in uscita dal Napoli. Accordo per un contratto da 5 milioni a stagione comprensivi di bonus, ma la trattativa è tutt’altro che chiusa perché adesso le due società dovranno lavorare per cercare di ridurre la distanza attuale tra domanda e offerta.