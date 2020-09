Milik a un passo dalla Roma: vicino l’accordo con il Napoli

Roma e Napoli sempre più vicine per Milik. Negli ultimi giorni il polacco ha aperto al trasferimento in giallorosso e trovato l’accordo sull’ingaggio (4,5 milioni), ora anche i club sembrano avviarsi verso l’intesa totale. Dopo l’uscita di Under dall’affare, le parti – come scrive ‘calciomercato.it’ – sono sempre più vicine a un punto d’incontro su una cifra cash di circa 25 milioni di euro (di cui 8 di bonus), oltre al possibile inserimento di un giovane della Primavera. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti, positivi, e ora si attende solo il sì definitivo di Aurelio De Laurentiis. Milik attende impaziente, soprattutto dopo l’esclusione dai convocati per le amichevoli del Napoli contro Pescara e Sporting Lisbona (che oggi non si è giocata per alcuni casi positivi al Covid nel club portoghese). Un altro tassello decisivo per l’arrivo del polacco alla Roma sarà l’addio di Edin Dzeko, che ha già dato l’ok alla Juventus: i bianconeri verserebbero nelle casse dei capitolini 15-18 milioni di euro. Anche se Nedved, Agnelli e Paratici aspettano sempre sviluppi sulla situazione Suarez: la questione passaporto ha tempi lunghi, ma l’esame che potrebbe aver luogo giovedì darà eventualmente nuove indicazioni. La Juventus prenderà solo uno tra Dzeko e Suarez, ma in ogni caso la settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva.