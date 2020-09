Santon, non solo il Besiktas: sul terzino c’è anche il Crotone

Ore frenetiche in casa Roma. Tra poco meno di sette giorni ci sarà l’esordio in campionato contro il Verona e sono tante le operazione (in entrata e in uscita) ancora da fare. Tra i giocatori che non dovrebbero più far parte della rosa giallorossa c’è Davide Santon. Il terzino, però, non è stato richiesto solo dal Besiktas e come riporta Tuttosport nelle ultime ore infatti si sarebbe fatto avanti il Crotone, neopromosso in Serie A. Una cosa sembra certa: difficilmente ci sarà spazio nella Capitale per l’esterno giallorosso.