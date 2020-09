Genoa, asse con la Roma: Karsdorp preso, Jesus quasi

Al Genoa il mercato è al centro. Affare fatto per Goldaniga, quasi per Juan Jesus dalla Roma. Maran ha chiesto esperienza per blindare il reparto arretrato. La trattativa per il brasiliano va avanti spedita, tanto che si allontana sempre più l’ipotesi di rivedere a Marassi l’ex Ranocchia dall’Inter, scrive La Gazzetta dello Sport.

C’è un filo diretto di mercato tra Roma e Genova. Non solo per il giallorosso Juan Jesus, atteso nelle prossime ore per diventare ufficialmente un nuovo rinforzo rossoblù. Il d.s. Faggiano sta per mettere le mani sul laterale olandese Karsdorp. L’affare si farà in prestito con diritto di riscatto, dopo che il giocatore è stato a un passo dall’Atalanta negli ultimi giorni. Il mancato accordo tra Karsdorp e il suo entourage coi bergamaschi ha fatto saltare tutto proprio al fotofinish e Preziosi si è inserto. Al Genoa sono convinti che l’epilogo sarà diverso rispetto Bergamo, dopo aver ottenuto il sì dell’olandese. Il laterale è in attesa che vengano sistemati gli ultimi dettagli con la Roma prima di buttarsi nella nuova avventura.