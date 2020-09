Roma-Izzo, il Torino vuole 25 milioni: incontro per chiudere nelle prossime ore

In queste ore è diventata incandescente per la Roma la pista che porta ad Armando Izzo. Il difensore del Torino, uno degli interpreti più esperti della difesa a tre, potrebbe essere il prossimo rinforzo che la nuova proprietà vuole regalare a Fonseca. Come riporta ‘Calciomercato.it’, Izzo è stato proposto alla Roma giovedì, incontrando subito il parere positivo dei giallorossi. A frenare l’immediata riuscita della trattativa, però, al momento c’è la richiesta alta da parte del Torino, circa 25 milioni di euro. L’operazione potrebbe comunque subire un’accelerata nei prossimi giorni, forte anche della volontà ferrea da parte di Izzo di vestire Roma. Tra domani e dopodomani è previsto un nuovo incontro per provare a chiudere.