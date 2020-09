Calciomercato Roma live: il Real Madrid propone Jovic. No al Leicester per Ibanez

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi martedì 29 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 9.30 ROMA, NO A LACAZETTE. TENTATIVO LEICESTER PER IBANEZ

Proposte e suggestioni sono arrivate sul tavolo della Roma nelle ultime ore. I giallorossi hanno detto no, per i costi troppo alti, a Lacazette e hanno rifiutato quasi 30 milioni dal Leicester per Ibanez.

ORE 8.30 IL NAPOLI CERCA VERETOUT: LA ROMA CHIEDE 40 MILIONI

Jordan Veretout è diventato uno dei top player della Roma. Il Napoli lo segue da tempo, lo vorrebbe come erede di Allan: i giallorossi chiedono 40 milioni.

ORE 8.15 FRENATA BORJA MAYORAL: IL REAL PROPONE JOVIC

Possibile colpo di scena nell’affare Borja Mayoral. Il Real Madrid sembra aver deciso di bloccare lo spagnolo e cedere a Luka Jovic, proposto proprio alla Roma.