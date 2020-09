Smalling, corsa a due: Roma avanti sull’Inter, nelle prossime ore il rilancio

Per Chris Smalling è corsa a due. Roma e Inter continuano a duellare per il centrale inglese, con i giallorossi che ad oggi sembrano in vantaggio. Anche perché le attenzioni nerazzurre sono tutte per la cessione di Skriniar, che dovrebbe far posto al giocatore del Manchester United. Se lo slovacco andrà via, Marotta e Ausilio – come riporta ‘gazzetta.it’ – proveranno l’affondo con un prestito (probabilmente oneroso, magari da 3-4 milioni) con diritto di riscatto: totale circa 18 milioni. Intanto la trattativa con il Tottenham per Skriniar va avanti: la Roma spera che non si concretizzi, ma nel frattempo faranno un altro tentativo. Nelle prossime ore è previsto infatti un ultimo rilancio dei giallorossi, che vogliono arrivare al massimo a 15 (prestito con obbligo di riscatto), che con i 3 già versati lo scorso anno porterebbe il totale a 18. La Roma sa che l’affare resta difficile, ma l’insistenza di Fonseca ha portato a un nuovo rilancio, anche forte della volontà del giocatore. I giallorossi vireranno su altri obiettivi se la trattativa non dovesse concludersi entro un paio di giorni.