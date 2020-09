Offerto Lacazette, la Roma dice no. Il Leicester ci prova: 30 milioni per Ibanez

Ultimi giorni di mercato che per la Roma vuol dire ricerca dell’attaccante. Nelle ultime ore sembrava fatta per Borja Mayoral, poi la frenata del Real Madrid che invece preferirebbe cedere Jovic ai giallorossi. Intanto, come riporta ‘Il Tempo’, la scorsa settimana un intermediario ha proposto Lacazette dell’Arsenal agli uomini mercato di Friedkin. Dai giallorossi è arrivato un ‘no’ soprattutto per le cifre eccessiva dell’operazione. Sul fronte difensore, la Roma ha ancora negli occhi l’ottima prestazione di Ibanez contro la Juventus. Il brasiliano è in crescita, ha fatto vedere di avere grandi colpi e per lui si sarebbe mosso anche il Leicester. Dopo aver preso già Under dai capitolini, le Foxes hanno proposto poco meno di 30 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente dalla Roma, d’accordo con il giocatore.