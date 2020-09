Roma, clamoroso Smalling: il Manchester United lo ha offerto alla Lazio

Smalling alla Lazio: questa la clamorosa indiscrezione lanciata dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’. La Roma ha due pallini in questi ultimi giorni di calciomercato: un attaccante e un difensore. Per il primo ruolo sono in rialzo le quotazioni di Luka Jovic mentre per il secondo il sogno e la speranza – soprattutto di Fonseca che prima del Verona si era sbilanciato – resta sempre il ritorno di Chris Smalling. Per il centrale inglese il nodo è sempre il mancato accordo con il Manchester United, che in queste ore ha provato il clamoroso ‘sgarbo’ ai giallorossi. Durante la trattativa per Andreas Pereira, brasiliano che arriverà nelle prossime ore alla Lazio in prestito con diritto di riscatto a 20-22 milioni di euro – come confermato anche da Igli Tare -, i Red Devils avrebbero infatti proposto addirittura Chris Smalling.