Roma-Mayoral, trattativa ferma ma ancora viva

Borja Mayoral è ancora una pista possibile per la Roma. Nonostante il raffreddamento delle ultime ore, con la trattativa che è finita in una fase di stallo, i giallorossi sperano ancora di riuscire a portare a Trigoria l’attaccante spagnolo. Come fa sapere Sky Sport, il Real Madrid ora starebbe spingendo per la cessione di Jovic, bloccando quindi l’addio di Mayoral. Dietro questa decisione ci sarebbe la volontà di Zidane, che preferirebbe tenere in rosa l’attaccante classe ’97 e mandare invece l’ex Francoforte a giocare in prestito.

Il vice-Dzeko è un ruolo cruciale per Fonseca, che ha bocciato l’opzione falso nove provata contro il Verona. Oggi sono salite le quotazioni di Luka Jovic, ma al momento sembra una pista complicata per la Roma. Più facile Mayoral, per cui era stata già trovata l’intesa con il Real Madrid sulla base del prestito con diritto di riscatto.