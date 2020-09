Calciomercato Roma: Jovic più vicino al Manchester United, Mayoral resta al Real Madrid

Dopo aver flirtato con Luka Jovic e Borja Mayoral, la Roma rischia di ritrovarsi a cinque giorni dalla fine del mercato senza opzioni per l’attacco. Come riporta l’edizione online del quotidiano spagnolo AS, per l’attaccante serbo è balzato in testa il Manchester United, che questa sera ha fatto importanti passi avanti nelle negoziazioni con il Real Madrid e con il giocatore. La Roma resta in corsa per Jovic, così come il Milan e l’Inter, ma gli inglesi rappresentano la destinazione più gradita per l’ex Eintracht di Francoforte. Brutte notizie anche sul fronte Mayoral. Lo spagnolo, dopo diversi incontri, avrebbe comunicato oggi al club la decisione di restare in Blancos.