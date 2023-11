Totti-Spalletti: pace fatta. Mancini convocato dall’Italia, Cristante ancora ai box

La coppia di ex giallorossi è tornata ad abbracciarsi dopo 6 lunghi anni all'Ospedale Bambin Gesù. Il ct chiama il centrale giallorosso mentre continuano a preoccupare le condizioni di Bryan

Redazione

Dopo 6 lunghi anni fatti di liti, serie tv, film e frecciatine a distanza, tra Francesco Totti e Luciano Spalletti è tornato finalmente il sereno. I due ex giallorossi hanno mantenuto la promessa incontrandosi all'ospedale Bambin Gesù di Roma per sancire la pace. "Fatti abbracciare dalla parte del cuore", queste le parole del ct nel momento esatto dell'incontro fra i due. Dalla Roma del passato a quella di oggi che continua a lavorare sul campo in attesa del ritorno dei nazionali. Nonostante le 15 assenze, i giallorossi non si fermano e anche questa mattina sono scesi in campo a Trigoria per il consueto allenamento. I sorrisi sono tutti per le condizioni di Pellegrini che, ormai, è pienamente recuperato in vista del ritorno in campo contro l'Udinese. In gruppo anche Spinazzola, che nel derby ha forzato la mano pur di esserci, e Renato Sanches. Nessuna buona notizia, invece, per Smalling. La speranza da parte di Mourinho e di tutti i tifosi della Roma è quello di poterlo riavere a disposizione quantomeno per dicembre. Due novità sono anche arrivate dal ritiro azzurro. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha lasciato Coverciano poiché è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. In sostituzione Spalletti ha convocato proprio Gianluca Manciniche si è già aggregato al gruppo azzurro nel quale ritroverà El Shaarawy e, anche se in infermeria, Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, infatti, dopo un affaticamento muscolare rimediato durante il derby di domenica, non si è allenato nemmeno oggi con i compagni di nazionale a Coverciano. L’obiettivo è di recuperarlo per la sfida decisiva a Leverkusen del 20 novembre contro l’Ucraina. Ma non è escluso che davanti al persistere del problema Cristante non possa torna a Trigoria prima. Sul centrocampista giallorosso negli ultimi giorni si sta muovendo il Tottenham di Postecoglu che, secondo alcuni media inglesi, sarebbe pronto a versare nelle casse della Roma circa 30 milioni. Il 28enne è un punto fermo della squadra di Mourinho e ha da poco rinnovato il contratto. Il fascino della Premier League, però, potrebbe spingere Bryan a riflettere sul suo futuro e a prendere in considerazione l’offerta.

Il mercato giallorosso — In casa Roma alla luce delle problematiche fisiche di Smalling e della partenza (sempre più plausibile) di Ndicka per la Coppa d'Africa, continua la caccia ad un nuovo difensore centrale. I giallorossi sfogliano di nuovo il catalogo delle offerte anglosassoni per un mercato di riparazione che dovrà rimediare agli errori di valutazione fatti in estate. A Mourinho piacerebbe lavorare ancora con Eric Dier che ha soli altri 6 mesi di contratto col Tottenham. Con 2-3 milioni la Roma si porterebbe a casa un giocatore di 29 con 49 presenze in nazionale inglese e il prezioso passaporto portoghese. Al Chelsea ci sono due esuberi con diversi destini. Il primo è il 24enne Malang Sarr, già offerto durante la trattativa Lukaku. Situazione simile per Trevoh Chalobah che lo scorso anno era uno dei giocatori con più presenze, prima dell’arrivo di Pochettino che lo ha relegato sempre ai margini della rosa titolare. Molte meno possibilità per Kiwior che non trova spazio all’Arsenal. Un giocatore segnalato da tempo è Barisic che gioca in Scozia coi Rangers ed è in scadenza di contratto. In serata invece sono arrivate le dichiarazioni di Angelo Arquilla, agente nonché intermediario, che ha parlato dell'interessamento dei giallorossi per un difensore della Fiorentina: "Per quanto ne so la Roma vuole Milenkovic, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo". Chi quest'oggi ha avuto parole al miele per la formazione giallorossa, è Heorhij Sudakov. Il centrocampista dello Shakhtar e dell'Ucraina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato di ammirare molto le squadre italiane: "Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e di possesso".

