Roma, proseguono gli allenamenti senza i nazionali: sempre out Smalling

Sono ben 15 i giocatori andati via da Trigoria in questa pausa. Regolarmente in gruppo Pellegrini e Renato Sanches. Il centrale inglese, invece, continua a rimanere ai box

La Roma non si ferma e pur con diverse assenze (ben 15) a causa degli impegni delle nazionali, la squadra di Mourinho prosegue il suo lavoro durante la sosta. I sorrisi sono tutti per le condizioni di Pellegrini che, ormai, è pienamente recuperato in vista del ritorno in campo contro l'Udinese. In gruppo anche Spinazzola, che nel derby ha forzato la mano pur di esserci, e Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è alla ricerca di quella continuità fisica che finora è mancata. Nessuna buona notizia, invece, per Smalling. Il centrale giallorosso, alla preda con un fastidio al tendine rotuleo che non vuole passare, continua a restare ai box e la situazione ha spazientito un po' tutti in società. La speranza da parte di Mourinho e di tutti i tifosi della Roma è quello di poterlo riavere a disposizione quantomeno per dicembre.