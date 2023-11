Nazionale, niente riposo per Mancini: Bastoni torna a casa, al suo posto il romanista

Gianluca Mancini deve lasciare Trigoria. Niente mercato, c'entra la Nazionale. Come si legge nel comunicato della Figc: "A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio dx, infatti il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter" In sostituzione Spalletti ha convocato proprio Gianluca Mancini che si aggregherà in serata alla squadra. Non a Coverciano ma direttamente nella capitale dove domani affronterà la Macedonia del Nord in un turno fondamentale per la qualificazione agli Europei. Mancini sarà presente anche nella trasferta in Germania contro l'Ucraina del 20 novembre e ritrova Cristante ed El Shaarawy in azzurro dopo la prima bocciatura nelle convocazioni di Spalletti. Si tratta del 15° giocatore romanista chiamato in Nazionale durante la sosta. Nella notte inltre il portiere Guglielmo Vicario ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell'Atalanta Carnesecchi.