Roma, da Dier a Barisic e Sarr: il mercato di riparazione sarà ancora anglosassone

London calling, ma un po’ tutto il Regno Unito può rispondere. La Roma sfoglia di nuovo il catalogo delle offerte anglosassoni per un mercato di riparazione che dovrà rimediare agli errori di valutazione fatti in estate e permettere a Mourinho di avere meno bambini in panchina. E così il mirino di Pinto si sposta di nuovo su una Premier con rose strabordanti e giocatori in cerca di maggiore visibilità. É accaduto spesso negli ultimi anni con alterne fortune: da Smalling a Maitland-Niles passando per Kristensen, Mkhitaryan, Rui Patricio, Llorente, Abraham e ovviamente Lukaku. Oggi la Roma è chiamata a rivedere sopratutto i piani difensivi. Le condizioni precarie di Smalling, il recupero lento di Kumbulla e la partenza per la coppa d’Africa di Ndicka impongono la priorità di prendere almeno un centrale che in realtà poteva arrivare a fine agosto prima della frenata (causa Fair Play finanziario) per Sergio Ramos. Oggi soprattutto Londra mette in vetrina delle possibilità, non tutte facili.

Londra, terra di occasioni a buon mercato

A Mourinho piacerebbe lavorare ancora con Eric Dier che ha soli altri 6 mesi di contratto col Tottenham. Il crac di van der Ven ha frenato un po’ la voglia del club inglese di venderlo a gennaio, ma non ha chiuso la trattativa. Con 2-3 milioni la Roma si porterebbe a casa un giocatore di 29 con 49 presenze in nazionale inglese e il prezioso passaporto portoghese. Stipendio alla portata: circa 2,6 milioni a stagione. Cambiamo quartiere ma non città. A Chelsea ci sono due esuberi con diversi destini. Il primo è il 24enne Malang Sarr, già offerto durante la trattativa Lukaku. Il problema dell’ex talento del Nizza è che non gioca da tempo (causa scelta tecnica) e probabilmente andrebbe ricondizionato anche da un punto di vista mentale. Situazione simile per Trevoh Chalobah che lo scorso anno era uno dei giocatori con più presenze, prima dell’arrivo di Pochettino che lo relegato sempre ai margini della rosa titolare. Entrambi possono arrivare in prestito. Molte meno possibilità per Kiwior che non trova spazio all’Arsenal. Ma i Gunners non sono disposti, almeno per ora, a una soluzione temporanea per un giocatore sul quale credono ancora molto. Ma la Roma ha problemi anche sulle fasce. Se a destra ormai si tamponerà con Karsdorp fino a giugno, a sinistra c’è Spinazzola in scadenza e uno Zalewski in fase discendente. Un giocatore segnalato da tempo è Barisic che gioca in Scozia coi Rangers ed è in scadenza di contratto. Il croato ha l’esperienza e il fisico giusto per garantire a Mourinho un implemento di soluzioni a sinistra.