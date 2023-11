Ucraina, Sudakov: “Seguo anche la Roma in tv. Le squadre forti mi interessano sempre”

L'Italia di Luciano Spalletti lunedì incontrerà l'Ucraina nell'importante sfida per l'accesso ad Euro2024. Tra gli assoluti protagonisti della formazione avversaria c'è anche Heorhij Sudakov. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato di ammirare molto le squadre italiane: "Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e di possesso".