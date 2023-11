VIDEO – Totti e Spalletti pace fatta: l’abbraccio al Bambin Gesù

I due ex giallorossi si sono incontrati, come promesso, al Bambin Gesù per sancire definitivamente la pace dopo 6 lunghi anni

Dopo 6 anni Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo insieme. La coppia di ex giallorossi ha mantenuto la promessa incontrandosi all'ospedale Bambin Gesù di Roma per mettersi finalmente alle spalle tutte le vicissitudini che hanno accompagnato il loro rapporto in questi ultimi anni. "Abbracciamo dalla parte del cuore", queste le parole del ct azzurro al momento dell'incontro