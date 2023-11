Arquilla (intermediario): “La Roma vuole Milenkovic ma i viola chiedono molti soldi”

Le sue parole: "Ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo. Belotti? Può essere il rinforzo ideale per Italiano"

Angelo Arquilla, agente nonché intermediario, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio parlando di un possibile rinforzo per il reparto arretrato giallorosso: "Per quanto ne so la Roma vuole Milenkovic, ma i viola chiedono molti soldi e ad oggi i capitolini non sono disposti a investire tanto sul serbo". Arquilla ha poi proseguito parlando di un altro possibile accordo tra Roma e Fiorentina: "Belotti? Può essere il rinforzo ideale per Italiano, tutto dipende dal ritorno di Abraham e dalla volontà della Roma, che vorrà senz'altro dei soldi".