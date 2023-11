Totti e Spalletti mantengono la promessa: pace fatta al Bambin Gesù – FOTO

Il rapporto tormentato tra Totti e Spalletti ha riempito, nel corso degli anni, tante pagine di giornale. Il legame tra i due ha vissuto tanti alti e bassi, ma dopo le ultime vicissitudini tra le parti sembra finalmente essere tornato il sereno. Come promesso, infatti, lo storico capitano giallorosso e il ct dell'Italia hanno fatto visita insieme all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, sancendo la "pace" definitiva dopo 6 anni. "Fatti dare un abbraccio dalla parte del cuore", queste le parole del ct nel momento esatto dell'incontro. Insieme ai due ex romanisti, sono presenti anche il Capo Delegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e altri giocatori della Nazionale azzurra. A margine dell'incontro sono anche arrivate le parole dell'ex capitano giallorosso: "L’abbraccio con Spalletti è secondario. Questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto questa giornata a disposizione e siamo riusciti a riconciliare un po’ tutto. Perciò, l’abbraccio è soprattutto per i bambini, che è molto più importante. Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un abbraccio”. Poi un passaggio finale su Italia-Macedonia del Nord: “Domani è una partita importante per tutti, non c’è stato bisogno di dirgli niente. Lui sa gestire queste situazioni”. Anche Spalletti ha voluto commentare l'incontro con il suo ex numero 10: "Non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci. Se questo momento lo doniamo a qualcuno è ancora meglio: le cose non le dobbiamo fare per noi, ma per gli altri. C’erano moltissime persone che avevano piacere di questa riappacificazione, anche se sotto sotto non avevamo mai litigato, anzi ci siamo sempre stimati. E in un’epoca di conflitti, nella quale noi grandi tendiamo a litigare spesso, trovarsi qui ad abbracciarci donandolo ai bambini, attraverso i loro occhi può essere un messaggio per un futuro sempre migliore”.