Nazionale, Cristante ancora assente: sarà out con la Macedonia

Bryan Cristante non ci sarà nel prossimo match di qualificazione al Mondiale 2024, in programma venerdì 17 novembre all’Olimpico contro la Macedonia del Nord. Il centrocampista della Roma, infatti, dopo un affaticamento muscolare rimediato durante il derby di domenica, non si è allenato nemmeno oggi con i compagni di nazionale a Coverciano. L’obiettivo è di recuperarlo per la sfida decisiva a Leverkusen del 20 novembre contro l’Ucraina. Ma non è escluso che davanti al persistere del problema Cristante non possa torna a Trigoria prima.