Coronavirus LIVE, ancora niente rinvio per Tokyo 2020. Nuovi contagi in NBA e NFL

Altra giornata importante per il calcio italiano nell’emergenza coronavirus. Oggi alle 12 l’ennesimo consiglio di Lega, rigorosamente in conference call: all’ordine del giorno il confronto e la discussione su tutte le proposte fatte arrivare in questi giorni dai club, oltre che sulla ripresa degli allenamenti. Da valutare sia il tema calendari, sia – soprattutto – le perdite che subirà il calcio italiano e i modi per contenere l’emorragia economica.

CRONACA LIVE

Ore 11 – Primo caso anche nella NFL: si tratta di Sean Payton, allenatore dei New Orleans Saints, che non ha sintomi gravi ed è ora a riposo in quarantena.

Ore 10.30 – Il presidente del Cio ha rimandato ogni provvedimento sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: “Non sarebbe responsabile prendere una decisione oggi”. (clicca qui)

Ore 10 – Continuano i casi positivi al coronavirus anche nella NBA americana: nella notte gli annunci di Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets e Philadelpshia Sixers. Contagiato Marcus Smart e alcuni membri dei rispettivi staff (giocatori e non solo). Si aggiungono ai quattro casi dei Brooklyn Nets.

Ore 9.20 – Tante le proposte dei club alla Lega per contenere le perdite: dalla modifica del decreto Dignità alle leggi sugli stadi e sul professionismo, oltre che dei diritti tv. (clicca qui)

Ore 9.10 – Oggi si parlerà anche della possibile ripresa degli allenamenti: si va verso il ritorno in campo il 4 aprile, ma solo a piccoli gruppi. (clicca qui)

Ore 8.55 – L’Uefa starebbe valutando un congelamento per il Fair Play Finanziario, in modo da allentare il limite del ‘rosso’ consentito in bilancio. (clicca qui)

Ore 8.30 – Dall’AIC, intanto, filtra una disponibilità di massima ad ascoltare proposte da parte dei club (taglio degli stipendi dei calciatori), ma la priorità resta quella di garantire la salute degli atleti. (clicca qui)