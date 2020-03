Una sospensione per il Fair Play? La Uefa valuta. E l’Italia spera…

E se il Fair-Play Finanziario andasse in vacanza per un anno? L’idea circola in mezza Europa e tutto lascia credere che a breve diventerà argomento di discussione anche per l’Uefa. La Commissione Europea, presieduta da Ursula von der Leyen, nei giorni scorsi ha annunciato la sospensione del famigerato Patto di Stabilità, vale a dire quel tetto all’indebitamento degli Stati aderenti all’area euro. Mutuando questo concetto, l’Uefa potrebbe aiutare le società europee, non tenendo conto dei rossi di bilancio che fatalmente potrebbero maturare negli esercizi in corso.

Se questa deroga dovesse trovare consensi in sede Uefa, non verrebbe meno l’attività di controllo ma – sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe un un periodo di transizione in cui le ingenti perdite dovute al coronavirus non verrebbero contabilizzate in linea generale. L’Italia vedrebbe senza dubbio di buon occhio questa soluzione: la Juve sta rincorrendo il pareggio di bilancio, l’Inter solo in questa stagione è uscita da un lungo settlement agreement. Mentre le vicissitudini del Milan sono note, così come anche la Roma è stata a lungo controllata.