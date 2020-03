Lotito è rimasto solo, gli allenamenti ripartono il 4 aprile

La partita è ferma sul 19 a 1, ma l’unico avversario non demorde. Il campo è la ripresa degli allenamenti, ad alimentare lo scontro resta il presidente della Lazio, Lotito. Riprendere, come e quando, è uno dei primi temi che verranno affrontati oggi, nell’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A. E la maggioranza – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – sposa i principi di sicurezza e uniformità: si torna in campo quando i medici riterranno si possa fare senza conseguenze e tutti insieme, in modo da non creare disparità di condizione. La Federazione dei medici sportivi si è già espressa: “E’ doveroso raccomandare per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile“. L’assemblea voterà per tornare in campo dal giorno successivo. Ma mantenendo una serie di precauzioni: i giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.