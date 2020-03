Coronavirus, fuga Thiago Silva. La moglie: “A Parigi supermercati vuoti, in Brasile abbiamo la piscina”

In queste ore sta facendo discutere la decisioni di parecchi calciatori che militano nei campionati europei di prendere un aereo e tornarsene a casa. È stato così per Higuain, Pjanic e Khedira ma anche nel resto d’Europa, come nel PSG, in cui Neymar e Thiago Silva sono tornati a casa in Brasile, anche se poco prima del decreto anti-coronavirus che ufficializzava la ‘quarantena’ del paese. In particolare, tramite Instagram, la moglie del difensore ex Milan, Isabelle, ha spiegato questa scelta: “A Parigi i supermercati si sono svuotati rapidamente e ogni negozio rappresenta un rischio di contagio per me e la mia famiglia. La nostra decisione, presa insieme da me e mio marito, è per questi due motivi. La situazione a Parigi è triste, abbiamo deciso di prendere un aereo per il Brasile perché qui trovo ancora le cose nei supermercati”. La moglie di Thiago Silva conclude: “In Francia la situazione è difficile e volevamo proteggere noi stessi nelle migliori condizioni. Qui abbiamo la piscina e a casa abbiamo più spazio”.