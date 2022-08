Wijnaldum: “La voglia di Pinto, Mou e gli ex: così ho scelto Roma”. Segnali da Zaniolo

L'olandese si è presentato in conferenza: "Voglio essere il centrocampista perfetto per la Roma". A Salerno dalla panchina. Shomurodov-Bologna non si sblocca

È stato il giorno della presentazione di Georginio Wijnaldum, ultimo acquisto della Roma che ha acceso ulteriormente la piazza. Il centrocampista olandese ha parlato in conferenza stampa della sua condizione fisica ("Mentalmente sono pronto per partire subito titolare, dobbiamo vedere come va la settimana e sentire i fisioterapisti") e ovviamente dei motivi che lo hanno spinto a scegliere i giallorossi. "Ho parlato con Salah, Strootman, Hakimi e de Ligt che mi hanno detto cose molto buone sulla Roma e la Serie A. Le loro parole, i tifosi fantastici e la voglia che il club ha dimostrato di avermi mi hanno convinto", ha sottolineato Wijnaldum. Che ha continuato: "Io il centrocampista perfetto secondo Klopp? Per il Liverpool magari lo ero, bisogna vedere se lo sono anche per un'altra squadra. Io cercherò di esserlo per la Roma. Mourinho? L'ho sentito quando la trattativa era già in fase avanzata, ma mi ha fatto scattare la voglia di venire qui".

Una trattativa non semplice, come ha sottolineato anche Tiago Pinto: "Ma ha dimostrato che sia noi che Gini avevamo grande voglia di lavorare insieme e questo vuol dire che il nostro progetto ha guadagnato credibilità. Sono stanco, ma felice". Per il match di Salerno alla prima di campionato, però, Wijnaldum potrebbe partire dalla panchina così come 'rischia' anche Spinazzola. L'olandese ha bisogno di qualche giorno per entrare in condizione e adattarsi al meglio, l'esterno azzurro può essere scavalcato da Zalewski che ha fatto benissimo nel precampionato.

