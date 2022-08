Roma, Mourinho e Conte: tutti vogliono Zaniolo

Non era facile prendersi la scena, soprattutto perché c'era il rischio che gli occhi dei tifosi dell'Olimpico, durante Roma-Shakhtar, fossero tutti per i nuovi acquisti. Eppure Nicolò Zaniolo è riuscito a brillare e a far parlare ancora di sé, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

E poi c'è il Tottenham, che ha rimodulato l'offerta dopo il 'no' secco di Tiago Pinto alla proposta da 35 milioni più il cartellino di Tanganga. Il paradosso è che, nonostante il bilancio degli Spurs non ammetta particolari voli pindarici, arrivare ad un'offerta da 50-55 milioni di euro sarebbe anche possibile. Ma al momento non c'è intesa sulla formula: i giallorossi chiedono un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto, mentre Paratici propone l'acquisto obbligatorio subordinato al 50% delle presenze da parte di Zaniolo e alla qualificazione in Champions, con l'esborso iniziale che si limiterebbe a 2 milioni.