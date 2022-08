Consulente arbitri: rinnovato il contratto a Calvarese

Anche quest'anno le gare della Roma verranno analizzate istantaneamente da un occhio attento alle decisioni arbitrali. Il club giallorosso, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, ha infatti deciso di confermare Gianpaolo Calvarese come consulente per quanto riguarda le decisioni adottate dagli arbitri. L'ex fischietto - già scelto da Amazon Prime come moviolista - era stato ingaggiato dalla dirigenza di Trigoria a metà della scorsa stagione, con lo scopo di fornire un'interpretazione in tempo reale sugli episodi e sulle scelte arbitrali che riguardano i match degli uomini di Mourinho (spesso in prima linea per denunciare i torti arbitrali subiti) e fornire più elementi possibili per una una comprensione totale di ogni aspetto regolamentare.