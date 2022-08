Perez sbarca in Spagna: ora le visite mediche col Celta Vigo

Carles Perez è sbarcato oggi a Santiago di Compostela. Ora per lo spagnolo ci saranno le visite mediche, e poi, se tutto va bene, diventerà ufficiale il passaggio al Celta Vigo. Al suo arrivo all'aeroporto i tifosi del Celta lo hanno comunque coperto d'affetto e Perez si è fermato per i selfie di rito e per gli autografi .