Sampdoria, Lanna: “Già a gennaio avrei voluto che Villar fosse qui”

"Inizialmente si è pensato a sfoltire la rosa. - ha detto Marco Lanna, presidente della Sampdoria parlando del mercato oggi in conferenza stampa - Abbiamo rischiato al ritiro di essere in tanti. Nessuna delle uscite sono state obbligate, ma una scelta condivisa fra noi e il suo entourage. Nessun giocatore è stato cacciato o costretto ad andar via. Gli acquisti sono stati fatti per alzare il livello della squadra: in questo contesto rientra Djuricic e Villar, che a gennaio avrei voluto fosse qui. Il mercato è ancora aperto e la Sampdoria non si ferma qua. Chiedo un po' di pazienza e a tutti quanti. Sono delle operazioni che vorremmo fare ma alcune necessitano di un po' di tempo. E' vero che il campionato inizia presto e questo ci ha complicato i piani. Il mercato è ancora lungo, le operazione non sono finite qua. Coglieremo le occasioni, tutto ciò sarà funzionale per alzare il livello della squadra".